Сегодня День рождения Олега Блохина

Сегодня, 5 ноября, День рождения отмечает украинский футболист и футбольный тренер Олег Блохин. Ему исполняется 69 лет.

Украинский футболист Олег Блохин поставил множество рекордов – по количеству забитых мячей, числу матчей и спортивных наград. Будучи тренером национальной сборной Украины, вывел команду в первую восьмерку лидеров мирового футбола.

Блохин родился в Киеве в спортивной семье. Его мать Екатерина Адаменко была известной спортсменкой — занималась прыжками в длину, бегом с барьерами и пятиборьем. Отец будущего чемпиона Владимир Блохин к моменту рождения сына служил в спецотделе МВД СССР, позже возглавил Федерацию современного пятиборья СССР, руководил учебно-спортивным отделом республиканского общества «Динамо».

Олег окончил КГИ физической культуры и четыре года учился в КГУ имени Т. Г. Шевченко на факультете международных отношений.

Как прославился Олег Блохин?

Спортивную карьеру Олег Блохин начал в качестве нападающего киевского «Динамо». Первый гол забил в 1972 году. В боях за Суперкубок УЕФА динамовцы дважды обыграли обладателя Кубка — мюнхенскую «Баварию», причем на матче в Мюнхене футболист забил единственный гол.

Блохин пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР. За сборную СССР сыграл 112 матчей – больше, чем любой футболист в истории советского футбола. Его команда выходила в финал чемпионата мира в 1982 и 1986 годах. Первым из советских футболистов забил двести голов.

Олега Блохина неоднократно называли лучшим футболистом по версии болельщиков.

Тренерская карьера Олега Блохина

После окончания карьеры футболиста Блохин работал главным тренером греческих клубов. В 1990 году он возглавил «Олимпиакос». По его руководством эта команда дважды занимала второе место на чемпионате страны, в 1991-1992-х годах завоевала Кубок Греции. В начале 1993 года Олег начал тренировать футболистов клуба города Салоники «ПАОК».

В 2003 году он вернулся в Украину и занял пост главного тренера национальной сборной. Он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года. В конце 2007 года Блохин уволился с поста и стал главным тренером футбольного клуба «Москва». Через год покинул Россию и в сезоне 2009-2010 работал спортивным директором одесского «Черноморца».

В 2011 году снова стал главным тренером национальной сборной Украины, а с 2012 по 2014 год — киевского «Динамо».

Олег Блохин: личная жизнь

Первой женой Олега Блохина была чемпионка мира по художественной гимнастике Ирина Дерюгина. У пары в 1983 году родилась дочь Ирина Блохина. Однако брак распался, после чего Блохин женился во второй раз на Анжеле. В семье появилось две дочери — Анна и Екатерина.

Отметим, в 2017 году вышел документальный фильм телеканала «Интер» «Лучший футболист Европы», в котором рассказывается об Олеге Блохине, Игоре Беланове и Андрее Шевченко.

Напомним, украинский футболист Андрей Шевченко отмечал свой День рождения 29 сентября, а бразильская звезда футбола Пеле 23 октября.

Фото: sport.fakty.ua