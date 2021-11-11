Сегодня в Одессе играют сборные Украины и Болгарии: на воротах будет одессит

11 ноября на стадионе «Черноморец» пройдет товарищеский футбольный матч сборных Украины и Болгарии. Ворота «желто-синих» будет защищать одессит Георгий Бущан.

Игра в Одессе – это генеральная репетиция перед отборочным матчем на ЧМ-2022

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков на пресс-конференции перед матчем рассказал, что этот матч будет генеральной репетицией перед решающей игрой с Боснией и Герциговоной на отборе на Чемпионат мира 2022. Заодно это последний домашний поединок для «сине-желтых» в 2021 году.

«Довбик, Матвиенко и Качараба на первой тренировке занимались отдельно, чтобы восстановиться, ведь день перед тем играли за свои команды. Качараба играет в маске? Он в ней будет играть еще 3-4 месяца, такое указание врачей. Все игроки здоровы, мы сегодня сдали тесты, которые оказались отрицательными», — так прокомментировал главный тренер подготовку к игре.

Он также высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером итальянской команды Дженоа.

«Вся наша команда, тренерский штаб и игроки гордимся, что он взял команду Серии А. Искренне желаем ему успехов в Италии и верим в него».

Вратарь сборной Георгий Бущан, воспитанник одесского футбола, на пресс-конференции сказал, что играть в Одессе ему нравится. А также он чувствует большую ответственность.

Где пройдет игра Украина – Болгария и когда начало

Также главный тренер украинцев попросил одесситов прийти на стадион и поддержать футболистов сборной.

«Во Львове была такая поддержка – как команды, так и меня лично, я никогда такого не чувствовал. Еще раз большое спасибо. Очень хочется, чтобы и здесь пришли болельщики и поддержали сборную перед важной игрой с Боснией», – сказал Петраков.

Матч Украина – Болгария состоится сегодня, 11 ноября. Игра пройдет на стадионе «Черноморец». Начало в 19:30

Где смотреть Украина – Болгария и Украина – Босния и Герциговина

В прямом эфире матч Украина – Болгария 11 ноября, начиная с 19:30, покажет телеканал «Футбол 1». В записи игру можно посмотреть на канале «Украина» в 23:20.

Что касается отборочной игры с Боснией и Герциговоиной на ЧМ-2022, она пройдет во вторник, 16 ноября 2021, на стадионе Билино Поле в городе Зеница (Босния и Герциговина).

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах Украина и Футбол 1.

Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Подробнее о вратаре сборной Украины и «Динамо» Киев Георгии Бущане «Одесская Жизнь» рассказывала в материале, посвященном выступлению украинской сборной на Чемпионате Европы 2020 года.

Еще новости Одессы на тему футбола: