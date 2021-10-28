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Одесский «Черноморец» сразился с «Шахтером» в борьбе за Кубок Украины

Одесский «Черноморец» сразился с «Шахтером» в борьбе за Кубок Украины

«Моряки» проиграли «горнякам» у себя дома со счетом 0:3 и покинули турнир за кубок на этапе 1/8 финала.

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Хозяева сопротивлялись «звездному» сопернику изо всех сил.  И до 65 минуты им это хорошо удавалось. Более того, у «Шахтера» даже не было моментов у ворот одесситов.

«Черноморец» в игре с шахтером пропустил три гола за 17 минут

Но в середине второго тайма Фернандо все же прорвался через оборону «Черноморца» и забил гол.

После этого одесская команда оборонялась уже с меньшим усердием и через семь минут пропустила второй гол, автором которого стал Маркос Антонио.

Третий и последний мяч в игре в ворота «Черноморца» отправил Дентиньо.

Итого, «Шахтер» три раза поразил ворота «Черноморца» за 17 минут и выбил одесскую команду из борьбы за кубок страны.

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Информация о матче

«Черноморец» — «Шахтер» Донецк — 0:3

27 октября 2021 года. Кубок Украины. 1/8 финала. Одесса. 19−30. Стадион «Черноморец». 1680 зрителей. 10 градусов. Искусственное освещение.

Арбитр — Александр Шандор (Львов)

«Черноморец»: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе (капитан) (Кравченко, 85), Брагару (Долгов, 78), Тлумак, Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 78).

Тренер — Юрий Мороз.

«Шахтер»: Пятов (капитан), Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Тете (Марлос, 78), Бондаренко, Соломон (Мудрик, 69), Судаков, Конопля (Додо, 59), Корниенко (Исмаили, 59), Фернандо (Дентиньо, 69).

Тренер — Роберто Де Дзерби.

Голы: Фернандо (64), Маркос Антонио (72), Дентиньо (81).

Предупреждены: Смирный (15), Цитаишвили (65), Михайленко (90+2) — Конопля (37).

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Фото ФК «Шахтер»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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