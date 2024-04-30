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Удар по Одессе 29 апреля: в каком состоянии пострадавшие?

Удар по Одессе 29 апреля: в каком состоянии пострадавшие?

По состоянию на утро вторника, 30 апреля, в одесских больницах оставались 23 пострадавших в результате ракетного удара по городу вечером 29 апреля 2024 года.

Часть из пострадавших попали в одну из городских больниц. Об их состоянии рассказал директор больницы Денис Себов.

По словам врача, в больнице находятся 10 пациентов, из них четверо – в крайне тяжелом состоянии. Еще три человека со сложными травматологическими ранениями и трое в хирургическом отделении с сосудистыми ранениями и нейрохирургическими – осколочным поражением черепа.

Еще двух пациентов перевели в другие больницы, а один человек наблюдается амбулаторно.

По словам медика, в результате ракетной атаки в больницу попали 14 пострадавших – медики диагностировали у них сложные травмы и оскольчатые ранения. Одна из пострадавших, 40-летняя женщина, погибла в результате тяжелой травмы шеи, легких и сердца.

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Врач также отметил, что из-за того, что враг атаковал город ракетой с кассетным боезарядом, все поражения, которые получили люди, довольно тяжелые. Ранения сопровождаются повреждением сосудов и жизненно важных органов.

«Сейчас будет проводиться экспертиза осколочных поражений – были разные варианты повреждений. В общем, в последнее время наблюдаем более тяжелые ранения у людей»,

– сообщил Себов.

Ранее сообщалось, что количество жертв российской ракетной атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до пяти человек – в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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