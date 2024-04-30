Новости Одессы и Одесской области

Обстрел 29 апреля: в Одессе уже 5 погибших, в области объявлен траур

Обстрел 29 апреля: в Одессе уже 5 погибших, в области объявлен траур

Количество жертв российской ракетной атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до пяти человек. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи. 30 апреля объявлен днем ​​траура.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

Из 23 пострадавших, которые госпитализированы, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них четверо – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Медики пытаются делать все возможное.

В связи с гибелью людей в результате российской ракетной атаки, сегодня, 30 апреля, в Одессе и области объявлен день траура.

Российская баллистическая ракета, начиненная тысячами впечатляющих элементов — шрапнелью, разорвалась над одесским побережьем в районе 9 станции Большого фонтана примерно в 18:30 29 апреля 2024 года.

В это время сотни мирных жителей отдыхали у моря, занимались спортом, выгуливали животных. Смертоносные металлические частицы убивали и калечили всех без разбора: детей, взрослых, женщин, мужчин и животных. Около 40 человек пострадали, среди них беременная женщина.

Взрыв сразу унес жизни четверых человек, среди которых проректор одесского МГУ.

Осколки сбитой ракеты разлетелись в радиусе нескольких сотен метров, на Дворце студентов Юракадемии, известном как «Замок Гарри Поттера», загорелась крыша, во многих частных домах выбиты стекла и повреждена кровля.

Пожарные ликвидировали масштабный пожар в «замке» на площади 600 кв.м.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что характер повреждений на стенах домов говорит о том, что боеприпас был предназначен для убийства мирных жителей.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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