Новости Одессы и Одесской области

Мощные взрывы в Одессе: город обстреляли баллистикой

Мощные взрывы в Одессе: город обстреляли баллистикой

Поздним вечером 10 октября 2024 года в Одессе снова придет — российские агрессоры запустили баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Враг обстреливает город почти каждый день.

Воздушная тревога была объявлена в 22:32. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. И спустя всего три минуты раздался взрыв.

Некоторые телеграм-каналы писали про два взрыва, но, скорее всего, была одна баллистическая ракета с кассетной боевой частью. Она собержит множество более мелких суббоеприпасов, поэтом когла они срабатывают, также слышны новые взрывы.

Более точная информация появится позже, в официальных сообщениях. Пока место прилета неизвестно. Пострадали ли люди и есть ли разрушения, пока тоже неизвестно.

Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией, чтобы вовремя и объективно информировать своих читателей о происходящем.

 

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