Мощные взрывы в Одессе: город обстреляли баллистикой

Воздушная тревога была объявлена в 22:32. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. И спустя всего три минуты раздался взрыв.

Некоторые телеграм-каналы писали про два взрыва, но, скорее всего, была одна баллистическая ракета с кассетной боевой частью. Она собержит множество более мелких суббоеприпасов, поэтом когла они срабатывают, также слышны новые взрывы.

Более точная информация появится позже, в официальных сообщениях. Пока место прилета неизвестно. Пострадали ли люди и есть ли разрушения, пока тоже неизвестно.

Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией, чтобы вовремя и объективно информировать своих читателей о происходящем.