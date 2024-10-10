Мощные взрывы в Одессе: город обстреляли баллистикой

Поздним вечером 10 октября 2024 года в Одессе снова придет — российские агрессоры запустили баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Враг обстреливает город почти каждый день.
Воздушная тревога была объявлена в 22:32. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. И спустя всего три минуты раздался взрыв.
Некоторые телеграм-каналы писали про два взрыва, но, скорее всего, была одна баллистическая ракета с кассетной боевой частью. Она собержит множество более мелких суббоеприпасов, поэтом когла они срабатывают, также слышны новые взрывы.
Более точная информация появится позже, в официальных сообщениях. Пока место прилета неизвестно. Пострадали ли люди и есть ли разрушения, пока тоже неизвестно.
Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией, чтобы вовремя и объективно информировать своих читателей о происходящем.