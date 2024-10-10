День траура в Одесской области 11 октября: враг обстрелял порты, погибли люди

Напомним, 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. 11 октября, в области объявлен день траура.

Известно, что российские захватчики ударили баллистической ракетой по портам. Враг убил восемь человек, еще 11 — получили ранения.

Под обстрел попал и контейнеровоз, на борту которого было 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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