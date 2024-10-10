Новости Одессы и Одесской области

День траура в Одесской области 11 октября: враг обстрелял порты, погибли люди

День траура в Одесской области 11 октября: враг обстрелял порты, погибли люди

В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району в среду, 9 октября, на пятницу, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Телеграмм-канале.

Напомним, 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. 11 октября, в области объявлен день траура.

Известно, что российские захватчики ударили баллистической ракетой по портам. Враг убил восемь человек, еще 11 — получили ранения.

Под обстрел попал и контейнеровоз, на борту которого было 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua