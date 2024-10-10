Новости Одессы и Одесской области

Россияне ударили по порту Одесской области: повреждено иностранное судно, есть погибшие и пострадавшие

Россияне ударили по порту Одесской области: повреждено иностранное судно, есть погибшие и пострадавшие

Вечером 9 октября российские оккупанты снова атаковали баллистикой портовую инфраструктуру Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Панамы. Пять человек погибли, еще семь получили тяжелые ранения.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, во время вчерашней ракетной атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Shui Spirit».

«Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня», – подчеркнул Кулеба.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, сообщил, что количество раненых в результате российского ракетного обстрела увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Указывается, что все пострадавшие — украинцы.

По теме: Удар «шахедами» по Черноморску: как выглядят квартиры пострадавших горожан (фоторепортаж)

Напомним, во время ракетной атаки в ночь с 5 на 6 октября в морском порту «Пивденный» повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис.

Вечером 7 октября враг очередной раз атаковал баллистикой портовую инфраструктуру Одессы. Пострадал сухогруз «Optima», погиб украинец.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua