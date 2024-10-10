Россияне ударили по порту Одесской области: повреждено иностранное судно, есть погибшие и пострадавшие

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, во время вчерашней ракетной атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Shui Spirit».

«Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня», – подчеркнул Кулеба.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, сообщил, что количество раненых в результате российского ракетного обстрела увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Указывается, что все пострадавшие — украинцы.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь с 5 на 6 октября в морском порту «Пивденный» повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис.

Вечером 7 октября враг очередной раз атаковал баллистикой портовую инфраструктуру Одессы. Пострадал сухогруз «Optima», погиб украинец.