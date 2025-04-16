Соответствующее решение принято на очередной сессии Одесского горсовета в среду, 16 апреля.

С осени 2024 года ученики младших классов одесских школ получали завтрак или обед в школе. Оплачивалось это за счет государственной субвенции (70%) и бюджета Одессы (30%).

Сейчас государственная субвенция исчерпана, а учебный год еще продолжается. Поэтому городской департамент образования и науки вынужден был обратиться к коллегам из ОВА для организации перераспределения остатков субвенции из других громад, но пока его еще нет.

Поэтому депутаты Одесского горсовета решили продолжить предоставление завтраков и обедов за счет городского бюджета. Решение было принято единогласно.

При рассмотрении проекта городской голова Геннадий Труханов отметил, что для обеспечения питания школьников не хватает около 20 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали о том, почему новое меню в школах вызывает возмущение.

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