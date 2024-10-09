Одесских школьников начнут кормить бесплатно: кого это коснется

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины утвердил в пятницу, 4 октября.

Программа является частью общего плана по созданию безопасной и комфортной среды для обучения. Она также дополняет реформу школьного питания, которую инициировала Елена Зеленская, предусматривающую модернизацию кухонь и улучшение качества питания в школах.

Субвенция, которую виделяет государство, может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. При этом школа должна работать очно или смешанно.

Ранее финансирование завтраков и обедов младших школьников большинство громад брало на себя. Одесса оплачивает питание только школьникам льготных категорий: от первых – до одиннадцатых классов.

Руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич отметила, что по условиям Постановления, субвенция покрывает 70% расходов на питание учащихся 1-4 классов. Еще 30% должны выделить из бюджета города Одессы. Для этого необходимо сессионное решение — его подготовят как можно быстрее.

Бесплатное питание школьники получат не сразу, согласно Закону еще предстоит пройти процедуру закупки.

«Процедура — около месяца. Поэтому прошу не упрекать директоров школ за то, что сегодня питание только для льготников», — отметила Елена Буйневич.

Напомним, Одесская область принимает участие в проекте по переоснащению школьных столовых и внедрению там новой системы питания детей («меню Клопотенко»). При этом в школах модернизируют пищеблоки, а повара пройдут обучение.