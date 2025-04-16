Відповідне рішення ухвалено на черговій сесії Одеської міськради в середу, 16 квітня.

З осені 2024 року учні молодших класів одеських шкіл отримували сніданок або обід у школі. Оплачувалося це коштом державної субвенції (70%) і бюджету Одеси (30%).

Наразі державна субвенція вичерпана, а навчальний рік ще триває. Тому міський департамент освіти і науки змушений був звернутися до колег з ОДА для організації перерозподілу залишків субвенції з інших громад, але поки що його немає.

Тому депутати Одеської міськради вирішили продовжити надання сніданків та обідів коштом міського бюджету. Рішення ухвалили одноголосно.

Під час розгляду проєкту міський голова Геннадій Труханов зазначив, що для забезпечення харчування школярів не вистачає близько 20 мільйонів гривень.

Раніше ми розповідали про те, чому нове меню в школах викликає обурення.

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