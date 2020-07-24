Учения Sea Breeze и новые правила карантина: коротко о событиях в Одессе 23 июля

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Поднять танкер Delfi попробуют в пятницу Очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi и убрать его с одесского пляжа “Дельфин” состоится в пятницу, 24 июля. Об этом сообщил одесский бизнесмен Анрей Ставницер, буксирная компания которого участвует в работах по поднятию танкера. “Вторая попытка снять танкер Delfi c волнореза около пляжа “Дельфин” стальными тросами назначена на пятницу. Буксиры P&O Maritime Ukraine будут действовать ПОДРОБНЕЕ