Учения Sea Breeze и новые правила карантина: коротко о событиях в Одессе 23 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В соответствии с новым решением Кабмина теперь карантин завершится 31 августа. Но в последний месяц лета он будет действовать по новым правилам.
- Очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi и убрать его с одесского пляжа “Дельфин” состоится в пятницу, 24 июля.
- Одесский краевед и изобретатель Пойзнер стал Почетным гражданином города. Что о нем известно?
- Украинские корабельные соединения ВМС и Госпогранслжубы встретились в Черном море с кораблями других стран. И вместе приступили к отработке комплекса совместных практических действий в рамках учений Sea Breeze-2020.
- Потеря ключей от машины или же дорогой цепочки на пляже действительно ситуация не приятная. И если самому не удалось найти, то ничего не остается, кроме как обратиться к «пляжным кладоискателям». Мы решили узнать об их работе.
- В Одесском украинском театре сообщили, что прошли все проверки ГСЧС.