Цветные зоны: все правила нового карантина в одной картинке

В Украине продлили карантин в связи с коронавирусом. Ранее его ограничивали 31 июля. Но в соответствии с новым решением Кабмина теперь карантин завершится 31 августа. Но в последний месяц лета он будет действовать по новым правилам.

Усиливать карантин будут не во всей стране сразу, а в конкретных регионах. И то, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “Украинском радио“.

Кода решение Кабмина о карантине (принято 22 июля) доработают, то в Украине появятся четыре “цветные” зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

“Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная – это самая критическая”, – отметил Ляшко.

И наоборот, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд, ограничения будут ослаблять.

Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.