Sea Breeze-2020: в Черном море началась активная фаза международных военных учений

Украинские корабельные соединения ВМС и Госпогранслжубы встретились в Черном море с кораблями других стран. И вместе приступили к отработке комплекса совместных практических действий в рамках учений Sea Breeze-2020.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Одним из первых эпизодов учений стало ведение патрулирования определенных морских участков в режиме активного радиообмена информацией, отработка тактического маневрирования с уклонением от атак противника и отражение скоростных малоразмерных целей в море с применением оружия.

В Минобороны также отметили, что качественному проведению нынешних международных военных учений Sea Breeze, как и в предыдущие годы, снова пытается помешать Черноморский флот России.

“Страна агрессор в рамках “внезапной проверки боеготовности войск” объявила о проведении своих военно-морских учений. Как и ожидалось, российские “участки учений” почти вплотную проходят, а в нескольких местах и вообще пересекаются с морскими зонами практических стрельб кораблей-участников Sea Breeze-2020″, – сообщает пресс-служба.

В Sea Breeze 2020 задействуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса: США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

Фото: Министерство обороны Украины