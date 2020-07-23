«Нашел – не значит украл»: как в Одессе работают пляжные искатели драгоценностей?

Потеря ключей от машины или же дорогой цепочки на пляже действительно ситуация не приятная. И если самому не удалось найти, то ничего не остается, кроме как обратиться к «пляжным кладоискателям». Мы решили узнать об их работе.

На каждом пляже и чуть ли не на каждом спуске к берегу есть объявление о поиске потерянных ювелирных изделий. Однако в социальных сетях практически никто не пишет, что нашли украшения с помощью такого рода услуг. Поэтому нас и заинтересовала деятельность искателей драгоценностей.

В первую очередь стоит отметить, что люди эти не хотят публично рассказывать о поисках и находках. Наш корреспондент связался с искателями украшений по номеру, указанному на лестнице одного из пляжей, чтобы выйти с ними на место поиска. Человек на другом конце провода ответил, что подумает, как и когда можно это сделать. И пропал на несколько дней.

Но мы снова обратились к искателям, и на сей раз уже получили ответ, что, мол, «по личным причинам никто не хочет быть в кадре». Мы решили позвонить с другого номера представившись клиентом.

Выяснилось, что за поиск предметов искатели берут от 300 гривен. Если потерян не один предмет, а несколько, например, ключи и золотая цепочка, то это уже обойдётся в сумму не менее 500 гривен.

Также искатели «прочесывают» берег и воду не зависимо от заказов. Все что найдут – сдают в ломбард. Как сказали нам по телефону: «нашел – не значит украл». Поэтому если вещь вам дорога, то нужно обращаться незамедлительно.

Поиском утерянных предметов на пляже занимается не только та «организация», телефон которой, наверняка, завсегдатаи пляжей выучили наизусть. Но есть и множество других искателей, которые предлагают свои услуги на «OLX». Некоторые из них специализируются поиском в песке, а другие – в воде. Также есть те, которые готовы выехать в определенные локации Одесской области.

Фото: zakonoma.net