Новости Одессы и Одесской области

«Нашел – не значит украл»: как в Одессе работают пляжные искатели драгоценностей?

«Нашел – не значит украл»: как в Одессе работают пляжные искатели драгоценностей?

Потеря ключей от машины или же дорогой цепочки на пляже действительно ситуация не приятная. И если самому не удалось найти, то ничего не остается, кроме как обратиться к «пляжным кладоискателям». Мы решили узнать об их работе.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

На каждом пляже и чуть ли не на каждом спуске к берегу есть объявление о поиске потерянных ювелирных изделий. Однако в социальных сетях практически никто не пишет, что нашли украшения с помощью такого рода услуг. Поэтому нас и заинтересовала деятельность искателей драгоценностей.

В первую очередь стоит отметить, что люди эти не хотят публично рассказывать о поисках и находках. Наш корреспондент связался с искателями украшений по номеру, указанному на лестнице одного из пляжей, чтобы выйти с ними на место поиска. Человек на другом конце провода ответил, что подумает, как и когда можно это сделать. И пропал на несколько дней.

Но мы снова обратились к искателям, и на сей раз уже получили ответ, что, мол, «по личным причинам никто не хочет быть в кадре». Мы решили позвонить с другого номера представившись клиентом.

Выяснилось, что за поиск предметов искатели берут от 300 гривен.  Если потерян не один предмет, а несколько, например, ключи и золотая цепочка, то это уже обойдётся в сумму не менее 500 гривен.

Также искатели «прочесывают» берег и воду не зависимо от заказов. Все что найдут – сдают в ломбард. Как сказали нам по телефону: «нашел – не значит украл». Поэтому если вещь вам дорога, то нужно обращаться незамедлительно.

Поиском утерянных предметов на пляже занимается не только та «организация», телефон которой, наверняка, завсегдатаи пляжей выучили наизусть. Но есть и множество других искателей, которые предлагают свои услуги на «OLX». Некоторые из них специализируются поиском в песке, а другие – в воде. Также есть те, которые готовы выехать в определенные локации Одесской области.

Фото: zakonoma.net

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить