Новости Одессы и Одесской области

Прошли все проверки ГСЧС: Украинский театр стал полностью безопасным

Прошли все проверки ГСЧС: Украинский театр стал полностью безопасным

Сегодня, 22 июля в Одесском украинском театре сообщили, что прошли все проверки ГСЧС.

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Однако ещё два дня назад в театр пришло письмо от исполнительной службы с требованием отключить здание театра от коммуникаций из-за того, что не была проведена очередная проверка. Руководство театра обратилось с просьбой о срочной  внеочередной проверке со стороны ГСЧС и уже сегодня  театр получил акт о том, что все предыдущие предписания устранены.

Директор театра Юлия Пивоварова рассказала, что на устранение неполадок ушло почти два года и 5 млн гривен. Все деньги были выделены областью.

Наиболее тяжелыми пунктами к исполнению оказались покупка и укладка специального напольного покрытия. Оказывается, что в Украине его не производят. Заказывать его пришлось в Бельгии. Ещё одной проблемой стало проектирование и установка системы дымоудаления на стенах памятника архитектуры. Но теперь все позади и театр стал безопасным для нахождения зрителей и работы коллектива в новом театральном сезоне.

Противопожарные нормы в Украинском театре соблюдены
Противопожарные нормы в Украинском театре соблюдены
Противопожарные нормы в Украинском театре соблюдены
Противопожарные нормы в Украинском театре соблюдены
Противопожарные нормы в Украинском театре соблюдены

Напомним, в Украинском театре чрезвычайниками было обнаружено 52 нарушения противопожарной безопасности. О том, как устраняли неполадки рассказывала наша корреспондентка.

Фото: Юлия Сущенко

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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