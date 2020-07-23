Одесский краевед и изобретатель Пойзнер стал Почетным гражданином города: что о нем известно

Такое решение горсовет принял на сессии 22 июля.

Михаилу Пойзнеру 70 лет. Он ученый, писатель, краевед, автор книг по истории Одессы.

Об этом сказано на сайте Всемирного клуба одесситов, почетным членом которого также является Пойзнер. Он – автор 32 изобретений, более 150 научных работ; автор книг по краеведению, истории флота, др., в т.ч. «Оккупация. Одесса.1941–1944», «Корабли моей памяти», «Одесские песни с биографиями» и других. Также Пойзнер – член историко-топонимической комиссии Одесского городского совета. На его счету – инициатива и установка памятных досок выдающимся одесситам, среди которых Ефим Березин, Александр Козачинский, Модест Табачников и многие другие.

Фото: Всемирный клуб одесситов