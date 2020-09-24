Убийство в аптеке и хакерский налет: дайджест одесских новостей за 23 сентября

Среда, 23 сентября, в Одессе началась с новости об ужасном преступлении.

В аптеке на улице Королева кто-то убил девушку-фармацевта. В полиции предположили, что это мог быть ее бывший коллега.

Хакеры положили сайт Нацполиции Украины. Не работает до сих пор. Вне доступа и интернет-ресурс одесской полиции.

Из хорошего. В Одессе открыли обновленную часть бульвара Жванецкого.

И стартовал 6-й Международный литературный фестиваль.

Чем порадует четверг, 24 сентября – можно будет узнать на сайте “Одесская жизнь”.