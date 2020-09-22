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Коронавирусный прогноз: заболеваемость будет расти, Одесская область среди неблагополучных

Коронавирусный прогноз: заболеваемость будет расти, Одесская область среди неблагополучных

Согласно прогнозу Национальной академии наук, которая еженедельно моделирует развитие ситуации с распространением коронавируса в Украине на ближайшие 7−10 дней, к 25 сентября 2020 года (конец нынешней недели) количество новых случаев COVID-19 может возрасти до 3 580 заболеваний в сутки (возможен разброс от 2800 до 4400 заболеваний).

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Согласно прогнозу НАН количество смертельных случаев может составить 66 в сутки. А самыми неблагополучными регионами с наибольшим количеством ожидаемых случаев коронавируса названы Одесская, Тернопольская, Харьковская области и Киев. Ученые прогнозируют, что к 25 сентября количество заболевших в сутки в Одесской области может достигнуть 359 человек в сутки.

Ранее мы сообщали, что количество новых заболевших COVID-19 в Одесской области по состоянию на 22 сентября составило 233 человека.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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