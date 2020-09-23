В Одессе открыли обновленную часть бульвара Жванецкого: новшества после реконструкции и история со скульптурами (фото)

В Одессе заново открыли бульвар Жванецкого после реконструкции. Вернее, ту часть бульвара которая уже обновлена: от Художественного музея до улицы Торговой. Кстати, романтичная арка рядом с Художественным музеем тоже теперь открыта, на бульвар можно попасть и с улицы Софиевской.

Работ было произведено много. Самая большая из них — укрепление верхней террасы бульвара путем вдавливания свайного поля с последующим укреплением пешеходной части.

На обновленной части бульвара — новая плитка, появились ливневые канализации, везде — удобные скамейки. Новое освещение бульвара выполнено с использованием солнечных батарей. Вдоль бульвара, над склоном, установлены кованные ограждения и урны. Появившийся здесь МАФ (скорее всего, будущий новый туалет) пока бездействует.

Появились и клумбы с цветами и кустарниками, высажены молодые деревца. Радует малышей и их родителей новая детская площадка. Вот с чем явно «переборщили» на обновленном участке бульвара Жванецкого, так это с табличками о запрете выгула собак. Их здесь появилось около тридцати.

Вдоль обновленной части тянется и металлическое ограждение: это будущая стройка на месте снесенных цехов нашей бывшей ювелирки. Как сообщала «Одесская жизнь», здесь в будущем появится жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения.

Обновленная часть бульвара — это, конечно, почти полное его преображение. Здесь в последнее время было даже страшновато ходить, все было в «упадке», мусоре, ну а после ливней-снегов эта часть бульвара становилась вообще непроходимой…

Ну а если вас заинтересует вопрос, куда подевались новые скульптуры, которые были представлены одесситам во время презентации обновленной части бульвара Жванецкого, то не беспокойтесь. Их никто не украл. Я и сама их искала, но обнаружила не на бульваре, где их выставили во время его торжественного открытия, а в выставочном зале Одесского отделения Национального союза художников. С ними все в порядке.

Фото: Мария Котова