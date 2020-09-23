23 сентября в Одессе начинает свою работу 6-й Международный литературный фестиваль

В связи с карантинными ограничениями, в этом году он будет работать по – другому.

Часть мероприятий пройдет полностью онлайн, еще одна часть – в комбинированной форме, когда модератор чтений и встреч будет находиться в зале, а участники – онлайн, и третья часть событий пройдет в виде традиционных встреч в Доме ученых.

Таким образом, география зрителей фестиваля значительно увеличивается, ведь трансляции на ФБ странице и на ютуб канале фестиваля можно будет посмотреть где угодно в любое время. Кроме того они останутся в открытом доступе

Среди онлайн гостей фестиваля писатели трех частей света: Европы, Азии, Австралии.

14 писателей со всей Украины проведут личные встречи с читателями. Среди них трое одесситов: автор «Одесской жизни» Тая Найденко, Андрей Хаецкий и Борис Херсонский.

Откроет фестиваль литовский писатель Томас Венцлова. В своей речи он будет говорить и о нашем городе в том числе – его мать родом из Одессы, а отец из Болграда. Его стихи переводила Ахматова, а Иосиф Бродский сказал о нем: “Песня Венцлова начинается там, где обычно обрывается и замолкает голос, когда исчерпаны все жизненные силы.”

Из интересных нововведений фестиваля – ночи поэзии. В прошлом году этот формат был успешно протестирован, а в этом году состоится уже три ночи поэзии, онлайн участие в которых примут и авторы из других стран.

Вход на фестиваль остается бесплатным и свободным, но из-за ограниченного количества мест в Доме ученых, в первую очередь будут пускать зрителей, которые зарегистрировались на то или иное событие на странице фестиваля в ФБ. Кроме того, все зрители должны быть в защитных масках. Транслироваться онлайн будут все события фестиваля. Первая встреча состоится в среду 23 сентября, в 16:30.

ФОТО: Ali Ghandtschi

Ранее мы рассказывали, как проходил 5-й Международный литературный фестиваль в Одессе в 2019 году.