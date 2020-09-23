Хакеры взломали сайт одесских полицейских: ресурс “лег”

Сегодня, 23 сентября, официальный сайт Нацполиции Украины, атаковали хакеры. В связи с этим пострадали и страницы региональных главков полиции. В частности, ГУ Нацполиции в Одесской области.

Хакеры успели опубликовать несколько фейковых новостей.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном на странице правоохранителей в Facebook.

«Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в официальный сайт Нацполиции. В связи с этим недостоверная информация была размещена на некоторых страницах интернета региональных отделений полиции», – пояснили в полиции.

В итоге сайт Нацполиции «лег» и в настоящее время недоступен. В полиции заверили, что сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Новости ведомства доступны в соцсетях.

Фейки на сайте Нацполиции

Хакеры распространили ложную информацию о выбросе радиации на Ровенской АЭС В ГСЧС при этом сообщили, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.

А сайте полиции Николаевской области опубликовали фейковую новость о ДТП с участием военных. На сайте полиции Львовской области – о взрыве в Международном центре миротворчества и безопасности, в результате чего якобы погибли трое военных.

Напомним, в апреле, когда из-за карантина обучение школьников переместилось в интернет, в одной из школ Одессы неизвестный подключился к видеозанятию, после чего на экране началась трансляция видео порнографического содержания с участием детей. Школа обратилась за помощью в полицию.