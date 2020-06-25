У житловому будинку на Польському спуску, 5 обвалилася частина стіни

Сьогодні у центрі Одеси стався черговий обвал. Обвалилася частина стіни за адресою Польський спуск, 5.

Про це повідомляє 7 канал.

Несуча стіна будинку впала на газову трубу, рятувальники відразу ж знеструмили будинок.

Жертв і постраждалих немає. Однак, без житла залишилися 3 сім’ї. Їх квартири повністю зруйновані.

Будинок довгий час був в поганому стані, а 10 років тому офіційно отримав статус аварійного. При цьому нікого з мешканців не виселили.

Нагадаємо, за 2 місяці це вже шостий обвал в Одесі. Раніше обвалився будинок на Польському спуску, 9. Також повідомлялося про обвали на вулицях Торговій, Середньофонтанській, Ясній.

Фото: 7 канал

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