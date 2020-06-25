Новости Одессы и Одесской области

У житловому будинку на Польському спуску, 5 обвалилася частина стіни

У житловому будинку на Польському спуску, 5 обвалилася частина стіни

Сьогодні у центрі Одеси стався черговий обвал. Обвалилася частина стіни за адресою Польський спуск, 5.

Про це повідомляє 7 канал.

Несуча стіна будинку впала на газову трубу, рятувальники відразу ж знеструмили будинок.

Жертв і постраждалих немає. Однак, без житла залишилися 3 сім’ї. Їх квартири повністю зруйновані.

Будинок довгий час був в поганому стані, а 10 років тому офіційно отримав статус аварійного. При цьому нікого з мешканців не виселили.

Нагадаємо, за 2 місяці це вже шостий обвал в Одесі. Раніше обвалився будинок на Польському спуску, 9. Також повідомлялося про обвали на вулицях Торговій, Середньофонтанській, Ясній.

Фото: 7 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить