У житловому будинку на Польському спуску, 5 обвалилася частина стіни

Сьогодні у центрі Одеси стався черговий обвал. Обвалилася частина стіни за адресою Польський спуск, 5.
Про це повідомляє 7 канал.
Несуча стіна будинку впала на газову трубу, рятувальники відразу ж знеструмили будинок.
Жертв і постраждалих немає. Однак, без житла залишилися 3 сім’ї. Їх квартири повністю зруйновані.
Будинок довгий час був в поганому стані, а 10 років тому офіційно отримав статус аварійного. При цьому нікого з мешканців не виселили.
Нагадаємо, за 2 місяці це вже шостий обвал в Одесі. Раніше обвалився будинок на Польському спуску, 9. Також повідомлялося про обвали на вулицях Торговій, Середньофонтанській, Ясній.
Фото: 7 канал