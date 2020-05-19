Обвал дома на Торговой, 20: демонтаж завалов и страшные истории (фото)

Сегодня спасатели приступили к демонтажу завалов. Очень много спецтехники и личного состава, процесс по понятным причинам продвигается очень осторожно.

Троллейбус не ходит, часть улицы оцеплена

Улица Торговая из-за вчерашнего обрушения дома перекрыта почти на два квартала, начиная от Пастера. Люди, не слышавшие о бедствии на Торговой, по-прежнему сидят на остановке на Пастера в ожидании троллейбуса 2-го маршрута. Совершенно напрасно: троллейбус не курсирует со вчерашнего дня.

Сегодня спасатели приступили к демонтажу завалов. Очень много спецтехники и личного состава, процесс по понятным причинам продвигается очень осторожно.

Еще вчера огромная толпа людей стояла у котлована — на месте, где еще недавно красовалась демонтированная старая банька. Сейчас, когда ведутся работы, место ограждено.

Тех, кто вчера остался без квартир, здесь встретить сложно: люди приходят в себя и решают кучу свалившихся проблем.

Время от времени происходит очередной «грох»: несчастный искалеченный дом скрывается за клубами пыли. Картина печальная, процесс долгий…

Одесситка Анна, чей офис находится почти впритык к месту, где произошел обвал, по сути, повторяет то, о чем мы писали еще в сентябре: когда только приступили к демонтажу старой бани, люди забили тревогу.

— Мы здесь рядом и только арендуем помещение, конечно, теперь придется искать другое, хотя наше здание не пострадало. Но как теперь здесь работать? Застройщики всех заверяли, что у них имеются все необходимые документы, утверждали, что все «будет хорошо». Ну вот вчера это «хорошо» и случилось. Старый дом рядом с нами не грохнул в одночасье, он, знаете, как-то «сползал» с треском, словно из-под него фундамент стали «вытягивать», — рассказывает Анна.

Люди, живущие вокруг обрушившего дома, очень обеспокоены, как бы бедствие не коснулось и их квартир: везде тот самый старый жилой фонд. Говорят, что «жаловались в разные инстанции еще когда только демонтировали баню». Кстати, демонтировали ее, напомним, довольно долго. Люди рассказывают страшные истории о «трещинах, которые пошли по стенам», о том, как «при всех этих работах все тряслось, как при землетрясении». Итог звучит один: «Чего и следовало ожидать».

В соцсетях уже стали собирать деньги в помощь пострадавшим. Одесситка Ирина, живущая рядом, на Княжеской, которая тоже жалуется на трещины и постоянных грохот, по этому поводу говорит: «Мне очень жаль пострадавших людей! Очень! Но почему одесситы, которым и так сейчас нелегко с этим карантином, должны собирать деньги?! Пусть платит тот, кто дает разрешение на строительство рядом со старыми домами!».

Другие возражают: «Надо же как-то людям помочь…». Из уст в уста передается трогательная история, как погиб под завалами красавец кот. Он почувствовал неладное и стал метаться, чем привлек внимание хозяйки. Та насторожилась, поняла, в чем дело и успела выбежать, а вот кот погиб… Рассказывают и о других котах, которые, к счастью, успели увернуться.

Историй теперь много — одна другой страшнее. Люди сами себя успокаивают: все остались в живых…

Гостиница с завтраком

А вот история преподавателя Дениса Родионова — жителя дома На Торговой, 20, который с семьей остался без жилья.

— Живу… ну то есть, жил… на четвертом этаже… Жена была на работе. Я находился дома с мамой. Началась непонятная тряска, а потом — как в фильме ужасов — посыпался песок из стен. Я сразу понял: это обрушение. И вместе с мамой мы быстро, бегом покинули квартиру. В чем есть. Ну вот только документы у меня были в кармане, я их все время с собой носил из-за карантина. Даже мобильник остался в квартире. Мне вот дали старенький… — рассказывает Денис.

Что дальше? А дальше — шок. Денис держится. А вот жена очень тяжело переживает случившееся. Денис тоже говорит, что единственное утешение в том, что остались живы.

Семья Дениса, как и многие другие пострадавшие одесситы, была поселена в гостиницу. Вечером накормили бутербродами. Утром завтраком. Правда, предупредили, что кормить будут только завтраками.

Дениса слушаю не только я. Кто-то из стоящих рядом не выдерживает:— А с обедом и ужином как вам быть? Или денег на это дали?..

Нет, никто, конечно, пока ничего не дал. Единственное, что знает на сегодняшний день Денис, это то, что обещают в будущем.

А что обещают?

— Нам сказали, что застройщик предоставит нам и жилье, и все остальное. Так всем пострадавшим сказали. Но сначала будет экспертиза… Ну и насчет «все остальное»… Даже не знаю, мы потеряли все. Вы ж поймите, мы остались совсем без ничего. Совсем!..

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