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Новости Одессы и Одесской области

«Почувствовали тряску, услышали треск, а потом раздался грохот»: обрушение флигеля на Польском спуске, 9 (фото)

«Почувствовали тряску, услышали треск, а потом раздался грохот»: обрушение флигеля на Польском спуске, 9 (фото)

Очередное «карантинное» обрушение в Одессе: обрушился флигель жилого дома на Польском спуске, 9.

Входим во двор дома: если бы не оградительная лента и не обеспокоенные жильцы, можно было бы подумать, что ничего не изменилось. Обрушения из двора на видно: для этого необходимо забраться на мост.

Разговариваю с жильцами. Тех, чьи квартиры пострадали, на месте нет: решают свои дела.

Женщина, живущая в другом флигеле, рассказывает, что «ночью мы сначала почувствовали тряску, как при землетрясении, потом услышали треск, ну а дальше — грохот». Добавляет, что «флигель был аварийным, еще и пожар там был недавно, вот и рухнуло, как все время от времени рухает в Канаве».

Канава — это, понятное дело, Деволановский спуск. Поднимаюсь на мост, сразу открывается жутковатая картина: обрушившийся флигель, который «впритык» граничит с Деволановским спуском. Проходящие по мосту одесситы снимают «кошмар». До ушей уже доносятся слухи о «жертвах».

В прямом смысле слова жертв нет: люди остались живы, но без крыши над головой. Восемь квартир, более двадцати одесситов. Пока их расселили кого куда, некоторые уехали к родственникам. Теперь дом ожидает комплексная экспертиза…

Как сообщает ресурс «Домофото», дом строился как склад Игнатия Багенского, позже (1893 г.) был переустроен под приют Римо-Католического благотворительного общества.

Ресурс также сообщает: «В 1929 — 1938 годах (вероятно и в более раннее/позднее время) по адресу Строгановский мост, 9 (или ул. К. Либкнехта угол Строганова мост) размещалась детская консультация № 7 [ОД-53]. Во ІІ-й половине ХХ века в здании также размещалась детская поликлиника, со Стпрогановского моста ко входу на втором этаже был устроен мостик».

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