Нарушения карантина в Одессе: более 1000 штрафов за неделю

За прошедшую неделю 18-24 октября полицейские в Одесской области составили более 1000 административных материалов на нарушителей карантинных норм.

Об этом временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП Александр Гостищев рассказал сегодня, 25 октября, во время совместного брифинга с директором Департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Натальей Одарий-Захарьевой по ситуации в регионе, связанной с пандемией коронавируса.

Нарушителей карантина «ловят» 92 группы и 244 сотрудника разных служб

С 18 октября Одесская область перешла в «красную» карантинную зону. Для контроля за соблюдением карантинных правил каждый день на дежурство выходят 92 мобильные группы. В их составе 190 сотрудников Нацполиции, 44 работника Госпродпотребслужбы, 3 — Укратрансбезопасности, 3 — муниципальной варты и 4 санитарных врача.

Группы инспектируют вокзалы, стационарные полицейские поты на въезде в населенные пункты, предприятия торговли, общественного питания, отдыха.

Участники рейдов следят за тем, чтобы одесситы использовали средства индивидуальной защиты, а также имели при себе сертификаты о вакцинации или другие документы:

справу о получении хотя бы одной дозы вакцины

или отрицательных результатов ПЦР-теста.

Также следят за соблюдением социальной дистанции, регулярной дезинфекции и тому подобное.

Кого штрафуют, а кого только предупреждают

Штрафуют не всех. Чаще всего сотрудники групп предупреждают об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушение карантинных ограничений.

В отношении же граждан, которые сознательно нарушают карантин, составляют административные материалы.

За прошедшую неделю сотрудники полиции составили 251 протокол по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли 774 постановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП. Кроме того, правоохранители составили 31 протокол по фактам нарушений самоизоляции, обнаруженные с помощью мобильного приложения «Дия дома»,

— рассказал Александр Гостищев.

По 17 фактами, связанными с карантином, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по:

ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений),

ст. 367 (Служебная халатность),

ст. 190 (мошенничество),

ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником),

ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Превентивные меры по предотвращению распространения Covid-19 продолжаются. В Нацполиции призывают граждан неукоснительно соблюдать карантина пренебрежение ими может привести к обострению эпидемической ситуации.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала отчеты одесской полиции о том, как охранники правопорядка следят за соблюдением карантинных норм в Одессе:

Также мы рассказывали о ситуации в общественном транспорте Одессы сразу после ее перехода в «красную зону»: Одесса “краснозонная” — после недавних проверок маршрутки снова набиты “под завязку”

Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Украине в Одесской области