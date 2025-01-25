Как сообщалось, первая акция в защиту памятника (а точнее – памяти) Высоцкого состоялась 12 января. Ее инициировал одесский журналист Леонид Штекель, который до этого активно выступал против массового переименования улиц и демонтажа памятников в Одессе.

И вот сегодня, 25 января 2023 года, (к слову, именно в этот день Высоцкому могло бы исполниться 87 лет) на Биржевой (бывшей Думской) площади, возле памятника еще одному «опальному» русскому поэту Александру Пушкину состоялся очередной пикет с требованием восстановить памятник Высоцкому.

Как и в прошлый раз, акция оказалась немногочисленной, однако сегодня она носила элементы некоего циркового шоу. Дело в том, что к четверым протестующим присоединились четверо же молодых людей в гриме клоунов.

«Цирк возле горсовета: к протестующим против демонтажа памятника Высоцкому пришли люди в клоунских масках, которые поддерживают демонтаж», – прокомментировал происходящее один из местных Телеграм-каналов.

Не остался в стороне и известный одесский активист, яростный борец с русским и советским наследием Демьян Ганул.

«Клоуны в Одессе вышли на митинг, они хотят сохранить русские памятники в городе. Цирк от душевно больных», – написал он у себя в «Фейсбуке».

При этом сам Штекель отметил, что, несмотря на столь нетривиальные попытки сорвать мероприятие, пикет, вопреки чьим-то ожиданиям, прошел удачно.

«Пикет с требованием восстановить памятник Владимиру Высоцкому состоялся. Нас было немного, но наше шоу имело успех: к нам прислали четырех детей в нарядах клоунов, чтобы они высмеяли нас. По-моему, все получилось наоборот: этот фарс лишь украсил память Владимира Семеновича. Ведь Владимир Высоцкий обожал фарс», – пишет Штекель.

Он также высказал догадку, что, прочитав комментарий Ганула, у него не осталось сомнений: этих «детей» прислал именно он.

Ранее «Одесская жизнь» опросила одесситов, нужен ли в нашем городе памятник Высоцкому и знает ли вообще современная молодежь, кто это такой. Больше подробностей вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Кроме того, организатор акции отметил, что намерен продолжать борьбу, и о новых подобных акциях будет сообщать дополнительно.

«Очень бы хотелось сопровождать подобные акции театральными шоу. Но их надо готовить, и один я не смогу их сыграть. Я планирую поставить «Притчу о Правде и Лжи» Владимира Высоцкого и отрывок из «25 путешествия Ийоана Тихого» Станислава Лема. Кто захочет принять участие в этих постановках, – пишите в личку», – добавил Штекель.

Остается лишь добавить, что «Одесская жизнь» продолжает внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

А узнать историю памятника Высоцкому в Одессе, а также о том, какой след оставил этот актер, поэт и музыкант в нашем городе, вы можете из нашей статьи: Памятник Высоцкому в Одессе: от установки до демонтажа.