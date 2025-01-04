В одесском киоске нашли журнал с Путиным на обложке

Что произошло

В своих соцсетях Демьян Ганул опубликовал видео, на котором видно, что на витрине одного из киосков “Горпрессы” лежит журнал “Комментарии”. А именно — один из его номеров за 2012 год. На обложке издания — Владимир Путин, на тот момент премьер-министр при президенте Дмитрии Медведеве.

“В Одессе на одном из объектов продажи печатной продукции, витрину украшают обложки российского журнала «комментарии» с изображением путина. Понятно, что это не свежие выпуски журнала, но почему их до сих пор не убрали, неужели всех устраивало изображение путина с бокалом шампанского? Может чего-то ждали/ждут?”, — написал активист.

Демьян Ганул высказался о журнале в целом, что это антиукраинское издание, с соответствующими фото/заголовками. Общественник вызвал полицию и написал заявление о правонарушении.

О чем статья с Путиным на обложке

Мы отыскали текст статьи “Путину подарили украинскую церковь”, которую редакция и проиллюстрировала изображением Путина, который в одной руке держит свечу, а другой крестится. Публикация рассказывает об интригах внутри Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, в результате которых возникла угроза того, что церковь полностью перейдёт под контроль Русской Православной Церкви. Никакого антиукраинского содержания в тексте нет.

Справка “Одесской Жизни”

В 2012 году журнал “Корреспондент” принадлежал Виталию Гайдуку — секретарю Совета национальной безопасности и обороны при президенте Викторе Ющенко. тогла издание занимало проукраинскую позицию. И только в 2013 году его купил Сергей Курченко — олигарх из окружения Виктора Януковича. Тогда же поменялась редакционная политика издания.

Но вот почему такой старый журнал с сомнительным персонажем до сих пор оставался на витрине газетного киоска, пока остается вопросом без ответа.

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