Новости Одессы и Одесской области

В одесском киоске нашли журнал с Путиным на обложке

В одесском киоске нашли журнал с Путиным на обложке

Одесский общественный деятель Демьян Ганул опубликовал фотографию киоска с прессой, на витрине которого лежит журнал с президентом России на обложке. Активист посчитал это пропагандой “русского мира”. “Одесская Жизнь” выяснила подробности, так ли это на самом деле.

Что произошло

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В своих соцсетях Демьян Ганул опубликовал видео, на котором видно, что на витрине одного из киосков “Горпрессы” лежит журнал “Комментарии”. А именно — один из его номеров за 2012 год. На обложке издания — Владимир Путин, на тот момент премьер-министр при президенте Дмитрии Медведеве.

“В Одессе на одном из объектов продажи печатной продукции, витрину украшают обложки российского журнала «комментарии» с изображением путина. Понятно, что это не свежие выпуски журнала, но почему их до сих пор не убрали, неужели всех устраивало изображение путина с бокалом шампанского? Может чего-то ждали/ждут?”, — написал активист.

Демьян Ганул высказался о журнале в целом, что это антиукраинское издание, с соответствующими фото/заголовками. Общественник вызвал полицию и написал заявление о правонарушении.

путин на обложке

Скриншот из видео Демьяна Ганула, на которм виден журнал с Путиным на обложке в одесском киоске.

О чем статья с Путиным на обложке

Мы отыскали текст статьи “Путину подарили украинскую церковь”, которую редакция и проиллюстрировала изображением Путина, который в одной руке держит свечу, а другой крестится. Публикация рассказывает об интригах внутри Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, в результате которых возникла угроза того, что церковь полностью перейдёт под контроль Русской Православной Церкви. Никакого антиукраинского содержания в тексте нет.

обложка с путиным

Та самая обложка со статьей про УПЦ МП и премьер-министром (в 2012 году) Путиным.

Справка “Одесской Жизни”

В 2012 году журнал “Корреспондент” принадлежал Виталию Гайдуку — секретарю Совета национальной безопасности и обороны при президенте Викторе Ющенко. тогла издание занимало проукраинскую позицию. И только в 2013 году его купил Сергей Курченко — олигарх из окружения Виктора Януковича. Тогда же поменялась редакционная политика издания.

Но вот почему такой старый журнал с сомнительным персонажем до сих пор оставался на витрине газетного киоска, пока остается вопросом без ответа.

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