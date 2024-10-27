В Одессе уволилась руководительница МСЭК на фоне скандала с липовыми прокурорами-инвалидами

Руководитель главного медицинского учреждения Одесщины, которое определяет инвалидность, ушла с должности по собственному желанию. Областной совет уже готовит соответствующий документ о ее увольнении.

Интересно, что глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, будто планировал сменить руководство МСЭК еще до скандала с прокурорами. Об этом он рассказал в интервью Новости.LIVE. По его словам, во время проверки заведения его поразили плохие условия в помещениях и неправильное отношение к военным.

«Я начал этот процесс еще до того, как проблема вышла на государственный уровень. Сейчас мы проверили шесть больниц и выявили некоторые нарушения», – отметил Кипер.

Напомним, недавно выяснилось, что на юге Украины необычно многие прокуроры имеют статус человека с инвалидностью. Особенно впечатляет ситуация в Одесской области – там такой статус имеют 47 прокуроров, или 9,5% всех работников прокуратуры. Для сравнения, в Николаевской области инвалидность имеют только 12 прокуроров (4,5% от общего количества).

В трех южных областях Украины – Одесской, Николаевской и Херсонской – статус человека с инвалидностью имеют шесть десятков прокуроров.

Напомним, что до 31 декабря 2024 года 31 декабря в Украине вообще ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) – настолько большие масштабы коррупции там обнаружили.

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