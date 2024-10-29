Новости Одессы и Одесской области

Одесская область попала в топ-3 по приговорам за коррупцию

Одесская область попала в топ-3 по приговорам за коррупцию

В 2024 году Одесская область заняла третье место в Украине по количеству приговоров, вынесенных за коррупционные преступления. О том, как наказывают взяточников и сколько из них посадили, читайте в публикации «Одесской жизни».

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Опендатабот.

В этом году в Одесской области было вынесено 115 приговоров по делам о коррупции. По этому показателю наш регион уступает только Львовской и Винницкой областям.

Публикуя данные по регионам, аналитики отмечают, что количество записей скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.

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приговор

Самые распространенные преступления, по которым осуждают коррупционеров в 2024 году:

  • взятка,
  • несвоевременное представление деклараций,
  • нарушения, связанные с конфликтм интересов.

Как наказывают коррупционеров

Почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны.

Самое популярное наказание для фигурантов коррупционных дел — это штраф. Именно такой приговор был вынесен в 98% судебных производств — это 1 714 приговора. Только 27 коррупционеров сели за решетку — это 1,5% осужденных.

Отметим, что с начала полномасштабной войны до осени 2023 года декларации чиновников не проверялись. Данные за 2021 и за 2022 годы чиновники должны были подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024.

После длительного перерыва НАПК возобновило проверку деклараций чиновников и сейчас прогнозируется, что количество приговоров будет расти.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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