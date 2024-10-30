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В одесском областном МСЭК прошли обыски: что обнаружили и кого задержали

В одесском областном МСЭК прошли обыски: что обнаружили и кого задержали

В одесском областном МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. Во время обыска в здании правоохранители обнаружили двух военнослужащих, которые находились в розыске. 

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Как сообщили правоохранители, с весны этого года врач Одесской областной больницы помогал мужчинам призывного возраста получать медицинские документы для признания их непригодными к военной службе. К схеме он привлек 12 врачей из разных учреждений города, чиновников Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы и их родственников, которые выполняли функции посредников.

«Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение «истории болезни», даже делали снимки «МРТ». В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления группы инвалидности» — сообщили в ГБР.

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Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов. Уже установлены 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов наличными и три автомобиля премиум класса.

Кроме того, как рассказали в ГБР, во время обыска в МСЭК задержали двух военнослужащих, которые были в розыске из-за СЗЧ, а также пятерых военнообязанных, которые разыскивались из-за уклонения от службы.

Организатор преступной схемы задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Врачу грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что планировал сменить руководство областной МСЭК еще до скандала с прокурорами. В частности, во время проверки заведения его поразили плохие условия в помещениях и неправильное отношение к военным.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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