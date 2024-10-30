У медсестри одеської МСЕК знайшли нерухомість на 4,5 мільйона – коментар Кіпера

Йдеться про нерухомість у ТЦ «Афіна».

Цей факт прокоментував керівник Одеської ОВА Олег Кіпера на брифінгу, який відбувся в рамках візиту в Одеську область представників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Керівник ОВА зазначив, що нерухомість медсестри незадекларована і це є явним порушенням.

«Я не знаю, звідки в неї взялася ця нерухомість. Для цього є компетентні органи. Я їхню роботу не маю права робити. Нехай вони вивчать це питання, ми ж не розібралися – це може бути спадщина, чи це подарунок, чи це інше. Те, що вона не задекларована – це одне питання. Як воно взялося – я думаю, компетентні органи в цьому розберуться», – прокоментував Олег Кіпер.

Своєю чергою заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк наголосив, що НАЗК може лише встановити невідповідність між реальними доходами та задекларованими. Далі – компетенція правоохоронних органів.

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За словами Гупяка, на майно, яким фігуранти корупційних скандалів у МСЕК заволоділи незаконно, накладуть арешт.

«Ми бачимо, що особи, яких викрили в незаконному збагаченні, вже притягнуті до відповідальності: вони не мають права користуватися своїм майном і відсторонені від роботи. Зараз їх мають притягнути до кримінальної відповідальності за незаконні збагачення», – зазначив він.

А щоб уникнути таких випадків надалі, необхідно зробити зміни в законодавстві. Однією з таких є розформування МСЕКів.

Нагадаємо, в одеській обласній МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. А після того, як виявили, що майже кожен десятий прокурор області має статус людини з інвалідністю, голова Одеської обласної МСЕК написала заяву про звільнення.