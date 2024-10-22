В Украине ликвидируют МСЭК – Зеленский подписал указ

Соответствующий указ №732/2024 подписал сегодня, 22 октября 2024 года, президент Владимир Зеленский. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Таков итог состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям с инвалидностью.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, Кабинет министров должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду.

В указе также сказано, в течение семи дней Министерство здравоохранения вместе с Государственным бюро расследований, Службой безопасности Украины, Национальной полицией и военными администрациями обязаны сформировать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий по инвалидности должностных лиц.

После этого в течение трех месяцев Кабмин должен подготовить доклад о результатах проверки решений МСЭК и, в случае выявления необоснованных решений, инициировать их пересмотр и сообщить правоохранительным органам.

В указе также сказано, что через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК. А в течение недели будет проведен аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих.

Кроме того, будет пересмотрен механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.

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Ранее на коррупционной схеме поймали руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Также в ходе проверок МСЭК стало известно, что по схеме Крупы инвалидность оформили около 50 прокуроров Хмельницкой области.

Впоследствии в Украине состоялся ряд подобных разоблачений – в частности, у главы Николаевской МСЭК нашли 450 тысяч долларов.

А после сегодняшнего заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина, после чего последний подал в отставку.

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