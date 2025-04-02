Об этом сообщили сегодня, 2 апреля 2025 года, в пресс-службе ведомства.

По информации НАПК, в течение 2021-2024 годов депутат, члены его семьи и связанные с ним физические лица приобрели в собственность необоснованные активы более чем на 81,7 млн грн. в частности, речь идет о следующих активах:

нежилые помещения в Одессе стоимостью 14,9 млн грн. и 1,5 млн грн;

квартиры в Одессе стоимостью 7,2 млн грн;

100% уставного капитала частного предприятия стоимостью около 12 млн грн;

автомобиль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 выпуска стоимостью 5,4 млн грн;

дом и земельный участок в Испании стоимостью 40,7 млн. грн.

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Также в НАПК сообщают, что с 2010 года депутат является членом постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной политики и предпринимательства и, следовательно, владеет информацией о имеющихся в Одессе объектах коммунальной собственности и принимает участие в принятии решений по их приватизации.

«Так, во время проведения мониторинга образа жизни установлено, что депутат через некоммерческую общественную организацию, осуществляющую защиту инвалидов, присвоил нежилое помещение в Одессе. Средства для оплаты за нежилое помещение общественная организация получила от доверенного лица депутата в виде беспроцентного займа. Вместе с тем, дочь декларанта, приобрела дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества, а также корпоративные права при отсутствии официальных доходов. Также установлено, что депутат и члены его семьи не имели финансовой возможности для приобретения вышеперечисленных активов за счет законных доходов», – отмечают в ведомстве.

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В настоящее время депутат проживает в Испании. В отношении него НАПК составило обоснованный вывод и направило материалы в Одесскую областную прокуратуру для присоединения к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Имени депутата в НАПК не указывают, но, по данным «Суспільного», речь идет о депутате Одесского горсовета Александре Матвееве. Согласно декларации, в феврале 2021 года он приобрел в Испании домовладение и земельный участок стоимостью 26 млн 994 тыс. 193 грн и 13 млн 665 тыс. 407 грн соответственно.

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