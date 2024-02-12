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Одесские крипточиновники: кто оказался в топе криптовалютных миллионеров Украины

Одесские крипточиновники: кто оказался в топе криптовалютных миллионеров Украины

Миллионные состояния в криптовалюте, по данным электронных деклараций среди Одесских госслужащих имеют несколько депутатов горсовета и даже секретарь судебного заседания. Об этом «Одесская жизнь» узнала из исследования Опендатабот.

В рамках исследования было проанализировано более 1,4 тысячи деклараций за 2022 год, где упоминается криптовалюта. Наибольшим спросом пользуются монеты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT).

У кого больше всего Биткоинов

Наибольшее количество биткоинов (BTC) в количестве 121 шт. (более 195 млн грн) задекларировал депутат Одесского областного совета — Никита Кузькевич. Для сравнения, в 2021 году наибольшую сумму в биткоинах задекларировала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова — 53 млн гривен.

У кого больше всего Эфириума

Эфириум (ETH) — это вторая, после биткоина по популярности криптовалюта.

Наибольшее количество эфириума — 1 800 единиц (более 160 млн гривен) — у депутата Подольского райсовета Игоря Осипова. Однако в своей декларации он указывает, что потерял доступ к криптовалюте.

У кого больше всего Тезера

Тезер (USDT) — это наиболее приближенный эквивалент к доллару США, который используется большинством криптобирж для проведения торгов, например: BTC/USDT

В этот раз одесситы не занимают первую строчку. В первую пятерку крупнейших владельцев криптодолларов или стейблкоинов вошла секретарь судебного заседания Киевского райсуда Одессы Екатерина Гренадерова, которая имеет 60 106 единиц (примерно 60 тыс. долларов).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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