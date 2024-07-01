Журналисты выяснили, чем владеют самые богатые судьи Одесской области

Об этом пишет Центр публичных расследований, проанализировав 45 прошлогодних деклараций юристов, которые в 2023 году председательствовали в судах Одессы и области.

Как отметили исследователи ЦПР, за год руководители судов довольно часто меняли друг друга, поэтому исследовали иногда декларации не действующих председателей суда, а их предшественников.

Председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин возглавил рейтингсудейских доходов. За год он обогатился на 5,198 миллиона гривен. Основными источниками дохода судьи была его заработная плата, которая составила 1,781 миллиона гривен, и возврат номинальной стоимости облигаций с инвестиционным доходом и процентами на 3,357 миллиона.

Журналисты выяснили, что супруги Чванкины владеют апартаментами в Майами стоимостью 310 тысяч долларов или около 12 млн грн. Кроме того семья накопила 15,308 миллиона гривен: 11,126 миллиона сэкономила жена Нелли, 3,334 миллиона — сам судья и 847 тысячи гривен — дочь Владислава. При этом заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволяют таких расходов.

Общественный совет добропорядочности неоднократно принимал решение о признании несоответствия занимаемой должности в отношении Чванкина. Однако судья не был отстранен от должности, отмечают журналисты.

Председатель Апелляционного суда Игорь Артеменко — на второй строчке в рейтинге доходов судей. Его доход в прошлом году составил более 4 миллионов гривен. Из них 3,579 миллиона грн — заработная плата, 355 тысяч гривен — пенсия, 55 тысяч заработная плата по совместительству и 78 тысяч он получил в качестве процентов.

Семья Артеменко лидирует по задекларированной коммерческой недвижимости. Сам юрист недвижимости не имеет, а вот у его жены Ирины есть 5271 квадратного метра недвижимости. В полной собственности женщины четыре офисных помещения, два машиноместа и хозяйственная постройка в Одессе на общую площадь 831,6 квадратного метра. К тому же она имеет ¼ от нескольких нежилых помещений, зданий и двух кафе в Одессе.

Председатель Ильичевского городского суда Олег Семенов известен тем, что возглавлял судейскую коллегию по делу о столкновениях под домом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

В прошлом году Семенов получил доход в 2,972 миллиона гривен. Основным источником была заработная плата в размере 2,608 миллиона гривен плюс 181,7 тысячи составила пенсия. Жена судьи Марина получила в прошлом году 23 тысячи гривен пенсии.

Председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия в прошлом году получил 2,911 миллиона гривен дохода. 2,8 миллиона гривен — это судейская зарплата и 26 тысяч гривен — зарплата в Одесской юракадемии.

У жены судьи Александра Джабурии есть два нежилых помещения в Одессе общей площадью 117 квадратов. Она является владелицей садового дома в Одессе площадью 650 квадратных метров. Судья ни жилья, ни другой недвижимости не имеет.

У Александра Джабурия один автомобиль, а у его жены — легковой автомобиль и два грузовика. Также судья задекларировал часы — свои и жены, ювелирные украшения жены и ее шубу.

Председатель Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая — на последней строчке рейтинга. В прошлом году Наталья Богацкая имела единственный источник дохода — заработную плату, которая составила 2,616 миллиона гривен. Судья также имеет несколько шуб, ценные часы и ювелирные украшения.