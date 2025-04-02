Про це повідомили сьогодні, 2 квітня 2025 року, у прес-службі відомства.

За інформацією НАЗК, протягом 2021–2024 років депутат, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули у власність необґрунтовані активи на суму понад 81,7 млн грн. Зокрема, йдеться про такі активи:

нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;

квартири в Одесі вартістю 7,2 млн грн;

100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю близько 12 млн грн;

автомобіль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 року випуску вартістю 5,4 млн грн;

дім і земельна ділянка в Іспанії вартістю 40,7 млн грн.

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Також у НАЗК повідомляють, що з 2010 року депутат є членом постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництваі, а відтак, володіє інформацією про наявні в Одесі об’єкти комунальної власності та бере участь у прийнятті рішень щодо їх приватизації.

«Так, під час проведення моніторингу способу життя встановлено, що депутат через некомерційну громадську організацію, яка здійснює захист інвалідів, привласнив нежитлове приміщення в Одесі. Кошти для оплати за нежитлове приміщення громадська організація отримала від довіреної особи депутата у вигляді безвідсоткової позики. Разом з тим, донька декларанта набула дорогоцінні об’єкти нерухомого та рухомого майна, а також корпоративні права за відсутності офіційних доходів. Також встановлено, що депутат і члени його сім’ї не мали фінансової можливості для придбання вищезазначених активів за рахунок законних доходів», – зазначають у відомстві.

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Наразі депутат проживає в Іспанії. Щодо нього НАЗК склало обґрунтований висновок та скерувало матеріали до Одеської обласної прокуратури для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Імені депутата в НАЗК не вказують, але, за даними «Суспільного», мова йде про депутата Одеської міськради Олександра Матвєєва. Згідно з декларацією, у лютому 2021 року він придбав в Іспанії домоволодіння та земельну ділянку вартістю 26 млн 994 тис. 193 грн та 13 млн 665 тис. 407 грн відповідно.

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