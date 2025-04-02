Такой вывод можно сделать из опубликованной им на днях декларации о доходах за прошлый год.

Доходы

Согласно декларации, в 2024-ом Труханов получил 1,116 млн гривен зарплаты. Это более 93 тысяч в месяц. Еще 243,2 тыс. гривен одесский городской голова получил от дохода от аренды имущества.

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Деньги и активы

На банковских счетах у мэра Одессы 987 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов и 27,6 тыс. евро. Наличными Геннадий Труханов хранит 139,7 тыс. гривен и 167 тыс. долларов.

Что касается матери Труханова, то она располагает наличными в размере 612,6 тыс. гривен и 502,8 тыс. долларов. На ее банковских счетах 42,4 тыс. гривен.

Также мэр Одессы указал в декларации 292,7 тыс. акций ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», а его мать владеет 885 тыс. акций ОАО «Коммунэнерготранс».

Недвижимость

Мэр Одессы задекларировал также несколько объектов недвижимости:

квартира в Одессе площадью 131,8 кв. м;

жилой дом площадью 252,4 кв. м (совместно с матерью);

право бесплатного пользования квартирой площадью 296 кв. м.;

мать мэра владеет земельным участком площадью 26 970 кв. м в Винницкой области.

Часы и автомобили

Коллекция часов одесского городского головы все та же: Rolex, Brequet, Ulysse Nardin, Patek Philippe, A. Langeand Sohne, Bovet. Его мать владеет часами Bovet и ювелирными изделиями из драгоценного металла и камня.

Личных машин у мэра Одессы по-прежнему нет. В декларации за 2022 год указывалось, что у Труханова был автомобиль, арендованный для него старшей дочерью.

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