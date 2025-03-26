Скорбную новость сообщили в Петроверовской территориальной громаде.

«Украина в борьбе за целостность, независимость и суверенитет не перестает терять лучших своих детей. Снова и снова российский оккупант причиняет боль и страдания украинским семьям… Оборвалась жизнь отважного воина, верного друга и надежного собрата. Для всех нас он был, есть и навсегда остается примером мужества и отваги. Светлый, добрый, жизнерадостный, улыбающийся, неравнодушный к людям и родной земле, верный защитник, борец за правду и свободу своих земляков», – говорится в сообщении.

Защитнику было всего 46 лет. У него осталась семья – мать, жена и дочери.

Как сообщала «Одесская жизнь», 20 марта Красносельская громада простилась с погибшим на войне воином-десантником, жителем села Корсунцы Дмитрием Игнатовым.

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