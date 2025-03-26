Сумну новину повідомили у Петроверівській територіальній громаді.

«Україна у боротьбі за цілісність, незалежність та суверенітет не перестає втрачати найкращих своїх дітей. Знову і знову російський окупант завдає болю і страждань українським родинам… Обірвалося життя відважного воїна, вірного друга та надійного побратима. Для всіх нас він був, є і назавжди залишиться прикладом мужності й відваги. Світлий, добрий, життєрадісний, усміхнений, небайдужий до людей і рідної землі, вірний захисник, борець за правду і свободу своїх земляків», – йдеться у повідомленні.

Захиснику було всього 46 років. У нього залишилася сім’я – мати, дружина і доньки.

Як повідомляло «Одеське життя», 20 березня Красносільська громада попрощалася із загиблим на війні воїном-десантником, жителем села Корсунці Дмитром Ігнатовим.

Читайте також: