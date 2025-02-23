Скорбную весть сообщили в пресс-службе Болградской РВА.

«Арцизская громада в скорби… Снова черная весть. Снова невосполнимая потеря. Домой «на щите» возвращается наш Герой Самойленко Валерий, военнослужащий ВСУ, житель села Каменское. Молодой, упорный, ему было всего 27. Жизнь, наполненная мечтами и планами, оборвала война. Он отдал свою жизнь за Украину, за свободу, за мирное небо над родной землей. Склоняем головы в скорби вместе с родными и близкими. Вечная память и уважение Герою», – говорится в сообщении.

О дне и времени прощания с погибшим воином в громаде не сообщают.

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