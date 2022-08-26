Трудоустройство пенсионеров: что надо сделать?

Украинские беженцы находят работу через платформу Joblio в Канаде МАЙАМИ , 8 августа 2022 г. Глобальная рекрутинговая платформа Joblio, которая считается золотым стандартом в сфере международного трудоустройства, объединилась с канадскими работодателями и Starlight Investments, чтобы помочь украинским беженцам получить защищенный статус по программе CUAET и найти работу и жилье. Сегодня Joblio Inc. объявила об успешном трудоустройстве первой группы украинских беженцев, переехавших в Канаду. С ПОДРОБНЕЕ

Пенсионеры из Одесской области могут получить денежную помощь – от кого и как? Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, а также незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры из Одесской области, могут получить дополнительную денежную помощь от международных организаций. Для этого Министерство социальной политики Украины создало социальную платформу «єДопомога». ПОДРОБНЕЕ