Трудоустройство пенсионеров: что надо сделать?

В сложное время люди ищут возможность подработать, и пенсионеры – не исключение. Но что необходимо сделать, дабы не лишиться тех или иных надбавок?
При устройстве на работу обязательно надо уведомить Пенсионный фонд, так как этот факт влияет на право получать те или иные надбавки и повышения. Сделать это надо в течение 10 дней после трудоустройства. В противном случае незаконно полученные суммы придется возвращать – либо по решению территориальных органов Пенсионного фонда, либо в судебном порядке.
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