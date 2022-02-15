Пенсионер ищет работу: поможет ли новый закон при трудоустройстве?

Не секрет, что в Украине на пенсию прожить сложно. Поэтому большинство пенсионеров вынуждены искать себе работу. Но случается, что людям старшего возраста в трудоустройстве отказывают. Хотя, согласно изменениям, внесенным в Закон Украины «О рекламе», с 8 января 2022 года за указание в объявлении о поиске сотрудников ограничений по возрасту и полу работодателей должны штрафовать. Помогут ли нововведения в трудоустройстве пенсионеров, нашим читателям рассказали специалисты центра занятости.

Графы о возрастных ограничениях нет

— Закон «О рекламе» не совсем касается службы занятости, — разъяснила директор Одесского городского центра занятости Татьяна Канава. – Нашу деятельность регулирует Закон «О занятости населения». Согласно этому документу, работодатели, имеющие вакансии, должны подавать нам соответствующую информацию. В 2013 году вступила в силу новая редакция закона. И в нем уже была прописана норма, запрещающая дискриминацию соискателей вакантных рабочих мест по возрасту или полу. В отчетах, утвержденных Министерством социальной политики, в которых нам подают вакансии, даже графы о возрастных ограничениях нет. Но если есть описания требований к профессиональным качествам соискателя, мы тщательно следим, чтобы подобной дискриминации там не было.

Штрафы не помогут?

Вместе с тем, сегодня на популярных сайтах поиска роботы, в газетах, социальных сетях, телевизионной рекламе остается достаточно объявлений с указаниями желаемого возраста соискателей. Хотя за возрастные ограничения, согласно законодательству, на работодателей должны налагаться штрафы.

Штрафовать нарушителей обязана Государственная служба по вопросам труда. Штрафные санкции предусмотрены в размере десяти минимальных зарплат – сегодня это составляет 65 тысяч гривен. Работодатели, не соблюдающие требования закона, должны уплатить штраф в течение 15 календарных дней. В противном случае деньги могут взыскать через суд.

Впрочем, юристы считают, что работодатели смогут эти штрафы оспорить. Ведь, согласно закону, они не имеют права размещать дискриминационные объявления о найме, исключая вакансии на выполнение специфических видов работ, требующих от их исполнителей определенного возраста. А понятие «специфические виды работ» в действующем законодательстве не определено. К тому же ограничений по возрасту может не быть в объявлении, но работодатель может их предъявить в телефонном разговоре либо просто «забракует» резюме соискателя. И о реальных штрафах, наложенных на нарушителей закона, пока что информации от контролирующих органов нет.

Вместе с тем, бизнесмены уже сегодня понимают, что через несколько лет появится острая проблема дефицита молодых кадров. Молодежи на все рабочие места не хватит. А опытные работники старшего возраста есть, и на них уже сегодня нужно обращать внимание. К примеру, компания «Киевстар» ввела у себя стажировку для старшего поколения.

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Можно консьержем, а можно учителем

В принципе, найти работу человеку преклонного возраста, обратившись в Центр занятости, вполне реально, считает Татьяна Канава.

Сегодня на рынке труда востребованы пенсионеры на должности консьержей, упаковщиков на складе, помощников воспитателей, санитарок, горничных, уборщиц, курьеров, охранников – конечно, не в охранных фирмах, а, к примеру, в детских садах.

Можно найти работу и по специальности. Например, занять вакансию школьного учителя. Правда, педагоги старше 60 лет должны заключать контракты на год. Но затем их можно перезаключить.

— Все зависит от решения директора школы, — полагает Татьяна Канава. — И, конечно, — от широты выбора учителей на замещение определенной вакансии. А сегодня потребность в школьных преподавателях очень велика. И в школах работает немало пенсионеров.

Много значит профессиональный опыт в требованиях к кандидатам на должность бухгалтера. И преклонный возраст здесь не помеха. Крайне востребованы на рынке труда рабочие профессии: сварщики, слесари, токари… Молодых специалистов в этой сфере сегодня немного. Поэтому пожилым профессионалам устроиться по специальности вполне реально. Также люди в возрасте могут получить работу водителя на предприятии с небольшим автопарком.

— А если сегодня ничего из предложенных рабочих мест не устраивает, надо подождать – новые вакансии появляются каждый день, — заверяет директор Центра занятости.

К сведению. Центры занятости не ставят на учет соискателей-пенсионеров, так как пособие по безработице выплачивают только людям трудоспособного возраста. Вместе с тем, при наличии подходящих вакансий их могут предложить и возрастным соискателям.

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