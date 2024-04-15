На трассе Киев-Одесса «ВАЗ» не пропустил «тойоту»: есть погибшие и пострадавшие

Авария произошла вчера, 14 апреля, примерно в 16 часов на трассе Киев — Одесса возле села Болгарка, сообщили в полиции Одесской области.

Следователи установили, что автомобиль «Toyota», который двигался в крайней левой полосе в направлении Одессы, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», когда тот пытался совершить разворот в сторону Киева и не пропустил «Toyota».

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В результате столкновения автомобилей погиб водитель и пассажирка «ВАЗ». Еще одну женщину из этой машины каретой скорой помощи доставили в городскую больницу. Медики диагностировали ей ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Водитель «Toyota» не пострадал. Следов алкоголя в его организме не обнаружено.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.