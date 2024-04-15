Новости Одессы и Одесской области

На трассе Киев-Одесса «ВАЗ» не пропустил «тойоту»: есть погибшие и пострадавшие

На трассе Киев-Одесса «ВАЗ» не пропустил «тойоту»: есть погибшие и пострадавшие

Возле села Болгарка на трассе Одесса-Киев произошло столкновение двух легковых автомобилей, на месте аварии погибли два человека, одну из пассажирок с травмами госпитализировали.

Авария произошла вчера, 14 апреля, примерно в 16 часов на трассе Киев — Одесса возле села Болгарка, сообщили в полиции Одесской области.

Следователи установили, что автомобиль «Toyota», который двигался в крайней левой полосе в направлении Одессы, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», когда тот пытался совершить разворот в сторону Киева и не пропустил «Toyota».

По теме: Под Одессой водитель «запорожца» не пропустил «тойоту» и погиб

В результате столкновения автомобилей погиб водитель и пассажирка «ВАЗ». Еще одну женщину из этой машины каретой скорой помощи доставили в городскую больницу. Медики диагностировали ей ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Водитель «Toyota» не пострадал. Следов алкоголя в его организме не обнаружено.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua