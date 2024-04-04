Новости Одессы и Одесской области

Возле одесской многоэтажки «хонда» сбила девочку на велосипеде (фото)

Возле одесской многоэтажки «хонда» сбила девочку на велосипеде (фото)

Вечером, 3 апреля, во дворе многоэтажки на улице Ильфа и Петрова под колеса автомобиля «Хонда» попала 10-летняя девочка на велосипеде. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что во время движения по межквартальному проезду водитель легковушки «Honda» не заметил девочку, которая каталась на велосипеде, и наехал на нее.

Медики доставили пострадавшую в больницу. У ребенка предварительно диагностировали закрытый перелом таза и бедра.

Водителя автомобиля проверят на наличие алкоголя в организме.

«Полные обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области», — говорится в сообщении полиции.

Еще по теме: Под Одессой водитель «запорожца» не пропустил «тойоту» и погиб

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua