Возле одесской многоэтажки «хонда» сбила девочку на велосипеде (фото)

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что во время движения по межквартальному проезду водитель легковушки «Honda» не заметил девочку, которая каталась на велосипеде, и наехал на нее.

Медики доставили пострадавшую в больницу. У ребенка предварительно диагностировали закрытый перелом таза и бедра.

Водителя автомобиля проверят на наличие алкоголя в организме.

«Полные обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области», — говорится в сообщении полиции.

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