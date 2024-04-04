Возле одесской многоэтажки «хонда» сбила девочку на велосипеде (фото)

Вечером, 3 апреля, во дворе многоэтажки на улице Ильфа и Петрова под колеса автомобиля «Хонда» попала 10-летняя девочка на велосипеде. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Полицейские установили, что во время движения по межквартальному проезду водитель легковушки «Honda» не заметил девочку, которая каталась на велосипеде, и наехал на нее.
Медики доставили пострадавшую в больницу. У ребенка предварительно диагностировали закрытый перелом таза и бедра.
Водителя автомобиля проверят на наличие алкоголя в организме.
«Полные обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области», — говорится в сообщении полиции.
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