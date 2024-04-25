Потрійне ДТП під Одесою: зіткнулися мікроавтобуси, людина в комі (фото)

Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля «Mercedes», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, поїхав на заборонений сигнал світлофора і допустив зіткнення з двома автомобілями «Renault».

У дорожньо-транспортній пригоді травмувався пасажир автомобіля «Mercedes». Його каретою швидкої допомоги доставили до міської лікарні з політравмами та переломом черепа. Чоловік у комі.

Усіх трьох водіїв перевірили на стан алкогольного спʼяніння, вони були тверезі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

В рамках провадження поліцейські помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше ми розповідали, що у Білгороді Дністровському п’яний працівник СТО викрав легковик, на якому збив пішохода. Постраждалий від отриманих травм помер. А водій, ховаючись з місця події, влетів у паркан приватного двору.

А біля села Болгарка на трасі Одеса-Київ сталося зіткнення двох легкових автомобілів, на місці аварії загинуло двоє людей, одну з пасажирок з травмами госпіталізували.

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