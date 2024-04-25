Потрійне ДТП під Одесою: зіткнулися мікроавтобуси, людина в комі (фото)

Поліцейські розслідують обставини ДТП на трасі Одеса – Рені за участю трьох автомобілів. В автопригоді, що сталася сьогодні близько 10-ї години в межах села Великий Дальник Одеського району, постраждала одна людина.
Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля «Mercedes», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, поїхав на заборонений сигнал світлофора і допустив зіткнення з двома автомобілями «Renault».
У дорожньо-транспортній пригоді травмувався пасажир автомобіля «Mercedes». Його каретою швидкої допомоги доставили до міської лікарні з політравмами та переломом черепа. Чоловік у комі.
Усіх трьох водіїв перевірили на стан алкогольного спʼяніння, вони були тверезі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
В рамках провадження поліцейські помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.
Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Раніше ми розповідали, що у Білгороді Дністровському п’яний працівник СТО викрав легковик, на якому збив пішохода. Постраждалий від отриманих травм помер. А водій, ховаючись з місця події, влетів у паркан приватного двору.
А біля села Болгарка на трасі Одеса-Київ сталося зіткнення двох легкових автомобілів, на місці аварії загинуло двоє людей, одну з пасажирок з травмами госпіталізували.
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