В Одессе на перекрестке столкнулись «тойоты»: пострадали дети

В Одессе на перекрестке не разминулись «Toyota Prius» и «Toyota Land Cruiser». Пострадали двое мальчиков девяти и десяти лет, которые находились в одной из машин.
Авария произошла вечером, 15 апреля, на перекрестке улиц Нежинской и Дворянской, сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Prius», выезжая со второстепенной дороги на главную, не учла дорожную обстановку и допустила столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser», имевшим преимущество в движении.
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Малолетние пассажиры «Toyota Prius» — девятилетний и десятилетний мальчики — получили многочисленные травмы. Детей доставили в больницу предварительно с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и убойными ранами теменной области головы.
Обоих водителей проверили на состояние опьянения — они были трезвы.
Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.