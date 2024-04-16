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В Одессе на перекрестке столкнулись «тойоты»: пострадали дети

В Одессе на перекрестке столкнулись «тойоты»: пострадали дети

В Одессе на перекрестке не разминулись «Toyota Prius» и «Toyota Land Cruiser». Пострадали двое мальчиков девяти и десяти лет, которые находились в одной из машин.

Авария произошла вечером, 15 апреля, на перекрестке улиц Нежинской и Дворянской, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Prius», выезжая со второстепенной дороги на главную, не учла дорожную обстановку и допустила столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser», имевшим преимущество в движении.

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Малолетние пассажиры «Toyota Prius» — девятилетний и десятилетний мальчики — получили многочисленные травмы. Детей доставили в больницу предварительно с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и убойными ранами теменной области головы.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения — они были трезвы.

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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