Под Одессой водитель «запорожца» не пропустил «тойоту» и погиб

Об этом сообщили в управлении полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль «Тойота», который имел преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии водитель «запорожца» погиб. Водитель «тойоты» не пострадал, его проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобили правоохранители поместили на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.