Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой водитель «запорожца» не пропустил «тойоту» и погиб

Под Одессой водитель «запорожца» не пропустил «тойоту» и погиб

Смертельная авария произошла сегодня, 3 апреля, около 9 часов на трассе Новые Беляры — Одесса, возле села Сухой Лиман.

Об этом сообщили в управлении полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль «Тойота», который имел преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии водитель «запорожца» погиб. Водитель «тойоты» не пострадал, его проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобили правоохранители поместили на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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