Трещины на фасаде дома Руссова и карантинные запреты: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Подольской райогосадминистрации Одесской области Светлану Назаренко.
- В Одессе создали два новых государственных университета.
- Инициативная группа жильцов обрушившегося дома на улице Ясной провела встречу с журналистами, чтобы рассказать о бездействии чиновников.
- Сейчас у дома Руссова новая проблема: одесситы обратили внимание, что на обновленном фасаде появились «морщины», то есть, трещины. Большие и малые. В некоторых местах — «сеточками».
- “Укрзализныця” ко Дню Независимости Украины назначила дополнительные скоростные поезда Одесса-Киев и Львов-Одесса.
- Проблема взыскания неоплаченных счетов за газ и воду всегда остро стояла в Одессе. Сегодня внушительные задолженности горожан грозят привести к судебным искам, отключению неплательщиков от этих коммунальных услуг. «Инфоксводоканал» и «Одессагаз-Поставка» рассказали, как будут бороться со злостными должниками.
- В Одессе ресторанам и ночным клубам нельзя работать после 24:00.