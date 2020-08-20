Трещины на фасаде дома Руссова и карантинные запреты: коротко о вчерашних новостях

Дом Руссова: о чем говорят «морщины» на фасаде и что с деревьями рядом? Дом Руссова долго стоял в «неприкаянном» состоянии, время от времени горел большим и малым пламенем и продолжал разрушаться под слоями то и дело обновляемой драпировки. Фасад дома был все же отреставрирован и торжественно «открыт» в самом конце прошлого года — с музыкой, песнями и фейеверком. ПОДРОБНЕЕ

Не будет газа и воды: одесситам грозят отключения и суды за долги по коммуналке Проблема взыскания неоплаченных счетов за газ и воду всегда остро стояла в Одессе. Сегодня внушительные задолженности горожан грозят привести к судебным искам, отключению неплательщиков от этих коммунальных услуг. «Инфоксводоканал» и «Одессагаз-Поставка» рассказали, как будут бороться со злостными должниками. ПОДРОБНЕЕ