Не будет газа и воды: одесситам грозят отключения и суды за долги по коммуналке

Проблема взыскания неоплаченных счетов за газ и воду всегда остро стояла в Одессе. Сегодня внушительные задолженности горожан грозят привести к судебным искам, отключению неплательщиков от этих коммунальных услуг. «Инфоксводоканал» и «Одессагаз-Поставка» рассказали, как будут бороться со злостными должниками.

А не то — отключим газ

Перед началом отопительного сезона в ООО «Одессагаз-Поставка» вынужденно начнут процедуру прекращения снабжения газом потребителей, у которых есть накопленная непогашенная задолженность по состоянию на 1 августа 2020 года включительно.

Погасить задолженность можно до 20 августа 2020 года. В противном случае уже 31 августа должник останется без газа. Возобновлять газоснабжение будут только после полного погашения задолженности и повторного заключения договора.

Размер задолженности можно узнать из полученных счетов за потребленный газ, в личном кабинете на сайте gasolina-online.com или по телефонам горячей линии — (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора), 0 (800) 20-10-04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Долг можно и реструктуризировать — то есть заплатить частями. Для этого необходимо обратиться в компанию с копиями следующих документов:

паспорта;

идентификационного кода;

документа, подтверждающего предоставление статуса мало­обеспеченной семьи (нетрудоспособной семьи и так далее);

справки о назначении субсидий на соответствующий отопительный (межотопительный) период.

Договор реструктуризации задолженности может быть заключен на срок не более 12 календарных месяцев.

Долг за воду взыщут через суд

По информации «Инфоксводоканала», общая сумма долга за воду в Одессе превысила 246 миллионов гривен. При этом, с учетом летнего сезона, полива и карантинных мероприятий, потребление воды населением возросло на треть.

В связи с этим юридический департамент компании обещает усилить принудительное взыскание задолженностей с нерадивых потребителей в судебном порядке. Рассмотрение таких дел будет происходить в рамках упрощенного судопроизводства — без вызова должников в суд. Приказ о взыскании задолженности выносится судом в течение нескольких дней. При этом долги будут взыскиваться автоматически — в первую очередь с зарплатных, пенсионных и других платежных карт. В отдельных случаях возможно наложение ареста на движимое и недвижимое имущество. Так что дело до суда доводить не стоит.

К тому же, кроме самой суммы долга, неплательщик должен будет возместить судебный сбор и затраты: от 210 до 2100 гривен.

На сегодняшний день суды уже удовлетворили более 7000 исков о взыскании долгов за услуги водопользования. Около нескольких сотен новых заявлений подается ежедневно. Так что не накапливайте долги — оплачивайте услуги ежемесячно до 20-го числа. Об этом напоминают всем нам в «Инфоксводоканале».

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